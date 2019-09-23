2019-09-23T16:28:18+03:00
Происшествия

Липчанин изрезал женщине лицо и шею, а утром пытался вызвать трупу скорую

После задержания убийца во всем сознался
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследуют кровавое убийство, которое произошло в ночь с 20 на 21 сентября в Чаплыгинском районе. По версии следствия, 41-летний мужчина зашел в гости к 52-летней знакомой. Ночью между ними разгорелась ссора и гость устроил кровавое побоище. Чтобы расправиться с хозяйкой дома нападавший использовал несколько ножей, многочисленные удары пришлись на шею и лицо женщины. После чего нападавший ушел, прихватив с собой орудия убийства.

На утро убийца вернулся и попросил соседей вызвать «скорую», но женщине к тому моменту уже нечем было помочь, медикам оставалось только констатировать смерть. На место тут же прибыла следственно-оперативная группа, которая и задержала ночного гостя.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, после задержания фигурант во всем сознался и показал, где спрятал ножи. По 105 статье УК ему грозит 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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