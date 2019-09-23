2019-09-23T16:58:30+03:00
Общество

Фирме, накормившей школьников под Липецком рисом с червями, грозит до 50000 рублей штрафа

Должностных лиц организации уже наказали
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком школьников накормили рисом с червямиПод Липецком школьников накормили рисом с червямиФото: Прокуратура Липецкой области
Изменить размер текста:

В начале сентября в средней школе №2 Задонска разгорелся скандал. Местные жители пожаловались в прокуратуру Липецкой области на организацию питания в учреждении. В школьной столовой в зернах риса ползали черви. Из этого для детей готовили еду.

В школу выехали работники прокуратуры совместно с представителями Роспотребнадзора. Слова родителей учеников подтвердились. В рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей. Там же выявили и другие нарушения. Так, на продукты питания отсутствовали сопроводительные документы, в столовой не проводили уборку и тд.

Кстати, услуги по организации горячего питания предоставляет фирма, которую уже уличили в нарушении санитарных норм. В школе №1 Задонска прокуратура обнаружила битую посуду, несоблюдение температурного режима – за все это должна отвечать организация.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в отношении должностных лиц фирмы и юридического лица возбудили дела об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Сотрудников оштрафовали на 13 тыс. рублей. Юридическому лицу грозит до 50 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанин изрезал женщине лицо и шею, а утром пытался вызвать трупу скорую
Директора "Липецкпассажиртранс" оштрафовали за переработку водителей
В Липецке обещают до 4 градусов мороза
В Липецке старушка выживает соседей с помощью полчищ клопов и тараканов
После сильного ветра в Липецке без света остались 12 000 человек
Липецкие силовики в поле нашли и ликвидировали условных преступников
В Липецкой области готовятся к эпидемии гриппа среди детей и взрослых
В Липецке 18-летний водитель "ВАЗа" сбил женщину на "зебре"
В школах и больницах Липецка включают отопление
На трассе под Липецком в ДТП погиб 22-летний водитель
Утром под Липецком сгорел двухэтажный дом
Липчанин обокрал 2 продуктовых магазина почти на 8000 рублей
Продолжается отбор в проект «Яндекс.Лицей»
В Липецке пенсионерка оставила деньги в ячейке магазина и лишилась их
Липецк вошел в первую пятерку городов России по производству самогона
В Липецке у стихийных торговцев изъяли 1,5 тонн овощей
Спасатели предупреждают липчан о сильном западном ветре
На новой неделе в детсадах, школах и больницах Липецка включат отопление
В Липецке пропал 32-летний мужчина
МЧС предупреждает: в Липецке порывы ветра до 20 м/с