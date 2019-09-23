Фирме, накормившей школьников под Липецком рисом с червями, грозит до 50000 рублей штрафа

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-23T16:58:30+03:00

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В начале сентября в средней школе №2 Задонска разгорелся скандал. Местные жители пожаловались в прокуратуру Липецкой области на организацию питания в учреждении. В школьной столовой в зернах риса ползали черви. Из этого для детей готовили еду.

В школу выехали работники прокуратуры совместно с представителями Роспотребнадзора. Слова родителей учеников подтвердились. В рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей. Там же выявили и другие нарушения. Так, на продукты питания отсутствовали сопроводительные документы, в столовой не проводили уборку и тд.

Кстати, услуги по организации горячего питания предоставляет фирма, которую уже уличили в нарушении санитарных норм. В школе №1 Задонска прокуратура обнаружила битую посуду, несоблюдение температурного режима – за все это должна отвечать организация.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в отношении должностных лиц фирмы и юридического лица возбудили дела об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Сотрудников оштрафовали на 13 тыс. рублей. Юридическому лицу грозит до 50 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU