В Липецке арестовали водителя самосвала, насмерть сбившего пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-23T17:52:52+03:00

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19 сентября в Липецке произошла серьезная авария. Под Липецком насмерть сбили пенсионерку. Трагедия случилась на Елецком шоссе, недалеко от одноименного микрорайона.

По версии следствия, 68-летнюю женщину сбил самосвал. За рулем находился гражданин Армении, имеющий временную регистрацию на территории областного центра. По данным пресс-службы областной прокуратуры, он нарушил ПДД и наехал на несчастную, идущую по пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу. В субботу, 21 сентября, суд принял решение отправить мужчину под арест на 2 месяца.

Под Липецком на Елецкой трассе насмерть сбили женщину.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU