Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света, 7 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-23T18:13:58+03:00

В Липецке вновь отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 24 сентября, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. По данным пресс-службы АО «ЛГЭК», с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Сырская, Буденного, Индустриальная, Ударников, 20; 20а; 20б; 20д; 20в; Римского-Корсакова, 1; Пархоменко, 25.

Многие дома Сырского Рудника лишатся горчей воды. С 9 утра до 4 часов вечера ее отключат по адресам: улицы Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 21, 25, 27, 29, 31; Геологическая, 2, 2а, 4, 7; Детская, 1а, 2, 2а, 2в, 2б, 4а, 4б, 4, 6, 6а, 7-12, 14-17; Металлистов, 4г, 4в, 4, 4б, 4а; Монтажников, 6/1, 3а, 5; переулок Рудный, 1-9, 9а, 11, 13, 15, 17; Ударников, 5, 7а, 8, 8/3, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 10а, 12а; Юношеская, 10-14, 16, 18, 19, 21, 21а, 23а.

Без холодной воды с 9 утра до 3 часов дня останутся липчане, проживающие по улицам Загородная, 17, 19; Московская, 9, 31А, 31, 33; Циолковского, 2/1, 4/1, 6.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Пушкина, 4, 7, 7а, 13, 13А-15, 17; Октябрьская, 88а; Первомайская, 78, 99; Советская, 69.

Напомним, подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Интересующую информацию можно узнать по номерам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU