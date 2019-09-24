Под Липецком нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-24T09:06:33+03:00

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Накануне, 23 сентября, в Липецкой области обнаружили взрывоопасный предмет. Речь идет о боеприпасе времен Великой Отечественной войны.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, предмет вывезли на подрывную площадку полигона Липецкого района. Там боеприпас в количестве 1 единицы уничтожили специалисты.

Напомним, что при обнаружении взрывоопасных предметов их нельзя трогать, бить по корпусу, перекатывать с места на место. Бросить боеприпас в водоем или костер тоже не лучшая идея. Как и разводить рядом с опасным предметом огонь. Запрещено разбирать боеприпасы, распиливать их, закапывать в землю. Если вы нашли взрывоопасный предмет, лучше не предпринимать никаких действий, а позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU