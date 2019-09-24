Под Липецком рецидивист украл с летней кухни микроволновку и мясорубку
За прошедшие сутки липецкие правоохранители раскрыли 4 ранее совершенных преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Например, 21 сентября с веранды дома по улице Комсомольской в Ельце украли отбойный молоток и бензотример. 49-летний хозяин этих предметов написал заявление в полицию. Сотрудники органов установили личность подозреваемого и задержали его - неработающего ранее судимого 28-летнего мужчину.
Еще одна кража произошла под Липецком 17 сентября. Из летней кухни дома в Ельце пропала микроволновка и электрическая мясорубка. Как оказалось, на чужое покусился неработающий ранее судимый 43-летний местный житель. Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU