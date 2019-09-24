2019-09-24T09:44:32+03:00
Общество

В Липецке пропал еще один мужчина

Александр Грохотов уже неделю не выходит на связь
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал еще один мужчинаВ Липецке пропал еще один мужчинаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецке ищут 31-летнего мужчину. Пропал Грохотов Александр Юрьевич. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", уже больше недели о нем ничего не известно. Информации о его местонахождении нет с 18 сентября.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Просьба ко всем, кто видел Александра Грохотова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

Напомним, что до сих пор не могут найти 32-летнего Хамкова Александра Николаевича. Он также перестал выходить на связь с родными 18 сентября. Может быть дезориентирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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