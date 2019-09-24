Под Липецком сгорела пристройка дома

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-24T09:55:20+03:00

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В минувший понедельник, 23 сентября, под Липецком произошел пожар. О происшествии спасателям сообщили очевидцы. Пожарные тут же выехали на место.

Оказалось, что в деревне Новая Деревня по улице Титова загорелась пристройка дома. Когда спасатели прибыли по адресу, строение уже полыхало. С огнем боролся 1 пожарно-спасательный расчет. К счастью, пожарные справились с огнем. Никто из людей не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области, пламя уничтожило внутреннюю отделку пристройки на площади 20 кв.м. А также внутреннюю отделку чердачного помещения дома на площади 8 кв.м. Причины пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU