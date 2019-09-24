В Липецке затопило улицу на "Университетском"

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-24T10:11:43+03:00

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Этим утром, 24 сентября, в микрорайоне "Университетский" в Липецке затопило двор. Об этом сообщили жители района в соцсетях.

- Владельцы авто,уберите машины лучше, а то грунт ещё провалится,из люков вода хлещет, - написал липчанин Дмитрий в группе "Университетский - лучший микрорайон Липецка".

Также к посту он прикрепил несколько фотографий. На снимках - двор, в районе дома №1 по улице Замятина, который полностью залит водой. Припаркованные автомобили тоже стоят в воде.

Автор поста переживает за состояние чужих машин и рекомендует их владельцам переставить транспорт в другое место. С причиной такого многоводья во дворе областного центра предстоит разобраться коммунальщикам.

Фото Дмитрия ШальневаФото: Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU