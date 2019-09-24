Под Липецком велосипедист попал под колеса КамАЗа

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-24T10:42:57+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 260 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 3 водителей привлекли к ответственности за "пьяную езду". 35 человек не пристегнулись во время движения. 932 раза автомобилисты нарушили скоростной режим. Произошло 17 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 23 сентября, в Липецке столкнулись "ВАЗ-2101" и "Форд". ДТП случилось на улице Баумана. 20-летнего водителя иномарки и 35-летнего пассажира второй машины с травмами доставили в больницу. Медики оказали им помощь и отпустили.

В селе Александровка Добринского района 54-летний водитель КамАЗа сбил 45-летнего велосипедиста. Последнего с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU