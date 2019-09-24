Под Липецком в массовом ДТП пострадали 4 иномарки

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-24T11:05:32+03:00

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В прошедший понедельник, 23 сентября, в Ельце столкнулись "Рено" и "Фольксваген". Авария случилась на улице Октябрьской. Удар был такой силы, что "Фольксваген" отлетел в стоящий рядом "Чери". Затем иномарка врезалась в припаркованный "Хендай".

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 56-летнего водителя "Рено" с травмой госпитализировали. А 24-летнему пассажиру второй иномарки медики оказали помощь. По предварительным данным, причина ДТП - нарушение очередности проезда.

Кстати, по статистике в 2018 году в Липецкой области каждый 5 человек получил травмы в ДТП, произошедших из-за нарушения правил очередности проезда. Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU