2019-09-24T11:48:29+03:00
Общество

В Липецке лихач на "БМВ" проехал на красный и втиснулся между пешеходами

Иномарка также пересекла две сплошные [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке лихач на "БМВ" проехал на красный и втиснулся между пешеходамиВ Липецке лихач на "БМВ" проехал на красный и втиснулся между пешеходамиФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Грубое нарушение правил дорожного движения попало в объектив видеорегистратора липчан. На этот раз лихач проехал на красный свет, едва не сбив пешеходов.

Это произошло в минувший понедельник, 23 сентября. Автор двигался по улице Неделина и остановился перед светофором в районе остановки "Памятник Пушкину". Пешеходы начали переходить дорогу. На встречной полосе также остановился транспорт.

Вдруг один из автомобилей - черный "БМВ", пересекая две сплошные, объезжает впереди стоящие машины. Водителя даже не смутили липчане, переходившие дорогу до "зебре". Иномарка втиснулась между людьми и поехала дальше. Хотя до разрешительного сигнала светофора оставалось еще 10 секунд.

В Липецке лихач на "БМВ" проехал на красный и втиснулся между пешеходами.Липецк, пешеходный переход в районе детской поликлиники № 2, ул. Пушкина, д. 5: 1) ч. 4 (или 5) ст. 12.15 КоАП РФ - выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи (или повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи); 2) ч. 1 (или 3) ст. 12.12 КоАП РФ - проезд на запрещающий сигнал светофора (или повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи); 3) ст. 12.18 КоАП РФ - непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отопительный сезон начинается в некоторых районах Липецкой области
Ночью в Липецке сгорел автомобиль «Шевроле»
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4565 человек
Со среды в Липецке сократится маршрут трамвая №1
Под Липецком в массовом ДТП пострадали 4 иномарки
В субботу в Липецке запретят продавать алкоголь
Под Липецком велосипедист попал под колеса КамАЗа
В Липецке затопило улицу на "Университетском"
Под Липецком сгорела пристройка дома
Грант «Агростартап» получат 34 липецких фермера
В Липецке пропал еще один мужчина
Под Липецком рецидивист украл с летней кухни микроволновку и мясорубку
Под Липецком нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света, 7 - без холодной воды
В Липецке арестовали водителя самосвала, насмерть сбившего пенсионерку
В Липецке отцу 5 детей грозит срок за сбыт наркотиков
Фирме, накормившей школьников под Липецком рисом с червями, грозит до 50000 рублей штрафа