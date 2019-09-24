СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-24T11:48:29+03:00

В Липецке лихач на "БМВ" проехал на красный и втиснулся между пешеходами Фото: принтскрин видео.

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Грубое нарушение правил дорожного движения попало в объектив видеорегистратора липчан. На этот раз лихач проехал на красный свет, едва не сбив пешеходов.

Это произошло в минувший понедельник, 23 сентября. Автор двигался по улице Неделина и остановился перед светофором в районе остановки "Памятник Пушкину". Пешеходы начали переходить дорогу. На встречной полосе также остановился транспорт.

Вдруг один из автомобилей - черный "БМВ", пересекая две сплошные, объезжает впереди стоящие машины. Водителя даже не смутили липчане, переходившие дорогу до "зебре". Иномарка втиснулась между людьми и поехала дальше. Хотя до разрешительного сигнала светофора оставалось еще 10 секунд.

В Липецке лихач на "БМВ" проехал на красный и втиснулся между пешеходами.Липецк, пешеходный переход в районе детской поликлиники № 2, ул. Пушкина, д. 5: 1) ч. 4 (или 5) ст. 12.15 КоАП РФ - выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи (или повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи); 2) ч. 1 (или 3) ст. 12.12 КоАП РФ - проезд на запрещающий сигнал светофора (или повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи); 3) ст. 12.18 КоАП РФ - непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU