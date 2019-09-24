2019-09-24T13:03:17+03:00
Общество

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4565 человек

Случаев гриппа пока не было
Лия МУРАДЬЯН
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Прививку от гриппа можно сделать в любой поликлиникеПрививку от гриппа можно сделать в любой поликлиникеФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным Роспотребнадзора за прошедшую неделю, с 16 по 22 сентября, в Липецкой области зарегистрировали 4565 случаев ОРВИ. Это ниже порога эпидемии на 8.1%. Медики отмечают, что большая часть заболевших это дети до 14 лет – их 78% от общего числа.

Сейчас в регионе циркулируют негрипозные вирусы, такие как аденовирусы и вирусы парагриппа. Гриппом еще никто не болел. Но обезопасить себя нужно уже сейчас. В управлении напомнили, что прививка от гриппа – это не экстренная мера, когда человек уже начал болеть. После прививки иммунитет формируется 10-14 дней, поэтому ее нужно делать заранее, чтобы к моменту распространения инфекции в организме выработались антитела.

Прививку можно сделать в любой медицинской организации, где есть соответствующая лицензия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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