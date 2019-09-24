Ночью в Липецке сгорел автомобиль «Шевроле»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-24T14:03:45+03:00

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Автопожар произошел минувшим вечером, 23 сентября, в районе кольца Трубного завода на улице Гагарина в Липецке. Автомобиль «Шевроле» загорелся после 22.00 во дворе дома №161. Местные жители вызвали сотрудников МЧС. Очевидцы сняли на камеру процесс тушения полыхающей иномарки и выложили в соцсети. Пожар сопровождался громкими хлопками, прибывшие на место пожарные вскоре потушили горящую машину.

Ночь в Липецке сгорела иномарка.Видео Регион-48 Липецк https://vk.com/car_48

По словам свидетелей, в пожаре никто не пострадал. А вот автомобиль восстановлению уже не подлежит, от машины остался только обгоревший кузов. По какой причине начала гореть припаркованная во дворе иномарка, теперь предстоит выяснить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU