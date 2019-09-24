2019-09-24T16:59:41+03:00
Общество

Мужчина снял на видео, как подобрал брошенного котенка на трассе под Липецком

Интернет-пользователи поблагодарили липчанина за добрый поступок [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Мужчина подобрал на трассе под Липецком брошенного котенкаМужчина подобрал на трассе под Липецком брошенного котенкаФото: СОЦСЕТИ
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Накануне, 23 сентября, на трассе в Липецкой области кто-то выкинул котенка. Маленький пушистый комочек, прижавшись к дороге, дрожал всем телом, находясь на проезжей части. Мимо пролетали машины, и лишь один водитель остановился.

- Люди, будьте людьми, а не одним названием. Не делайте так! - написал в группе "Мой Елец. Новости" мужчина с добрым сердцем. - Кто-то выкинул котенка посреди трассы. Конечно же забрал себе.

Под постом тут же посыпались комментарии. Интернет-пользователи благодарили липчанина за его поступок: "Добро возвращается. Ты умничка! Теперь у тебя есть лучший друг!", "Вот это Человек с большой буквы. Берите пример!". А также рассказывали друг другу об аналогичных ситуациях, когда находили брошенных животных и забирали их домой.

Под Липецком мужчина подобрал на трассе брошенного котенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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