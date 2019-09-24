2019-09-24T16:21:41+03:00
Происшествия

Женщина отдала мошеннице из Липецка более 62000 рублей

Жительница поселка Добринка заказала у интернет-подруги товар, но так его и не получила
Юлия КЛЮЕВА
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Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении липчанки. Напомним, жительницу Липецка обвиняют в мошенничестве.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, жительница поселка Добринка познакомилась в соцсети с липчанкой. Они некоторое время общались, после чего обвиняемая убедила заказать у нее товары для детей и взрослых, которые она продавала через интернет. Доверчивая женщина поверила обманщице. С мая по август этого года она делала у нее заказы. За это время жительница поселка отдала мошеннице более 62 тыс. рублей. Однако, товара она так и не дождалась.

В отношении липчанки возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину". Женщине грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 5 лет с ограничением свобды до 1 года, либо лишение свободы до 5 лет с ограничением свободы до 1 года или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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