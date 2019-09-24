Сдача новой школы в Липецке за полмиллиарда рублей откладывается еще на год

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-24T17:50:03+03:00

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С недостроенной в Липецке школой в районе Манежа новая проблема – не хватает денег на ее сдачу. Напомним, школу жители района, где нет ни одного среднеобразовательного учебного заведения, ждут уже не первый год. Изначально липчанам обещали, что школа на 800 мест откроется 1 сентября этого года, но уже к лету стало понятно, что строители не успеют. Контракт обошелся более чем в полмиллиарда рулей, сроки переносили несколько раз. В итоге объект превратился в долгострой и мэрия расторгла договор с подрядчиком «Сталь-М».

Новый аукцион администрация объявит в начале октября, но нужны еще деньги. В ходе рассмотрения поправок в бюджет в горсовете Липецка мэрия попросила выделить еще 25 млн. рублей на завершение строительства многострадальной школы.

На вопрос депутатов, почему стандартная школа стала такой проблемой, чиновники пояснили, что изначальный проект от 2016 года был неточный. Из-за ручья и особенностей почвы пришлось увеличить длину свай и объем земляных работ.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, по словам начальника городского управления строительства Сергея Алпатова, объект планируют сдать в конце июля 2020 года. В итоге депутаты одобрили поправку и выделили нужную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU