2019-09-24T19:08:23+03:00
Общество

Липецк вошел в топ лучших бюджетных городов России для осенних путешествий

Осенний отдых в Липецке обойдется в 2500 рублей в сутки
Лия МУРАДЬЯН
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Липецк в десятке бюджетных городов для путешествийЛипецк в десятке бюджетных городов для путешествийФото: Лия МУРАДЬЯН
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Эксперты ТурСтат составили рейтинг лучших бюджетных городов России для осенних путешествий. Липецк попал в первую десятку городов, где можно недорого отдохнуть этой осенью, наряду с Брянском и Ижевском. В первую тройку топ-10 городов вошли Великий Новгород, Рязань, Вологда.

По оценке экспертов, туристический отдых в Липецке обойдется в сумму до 2500 рублей в сутки. В эту стоимость входят проживание в квартире или гостинице на двоих, обед в кафе и посещение городского музея. По данным аналитиков, в этом году внутренний туризм в России превысит 60 миллионов человек. При этом внутренние туристы в основном едут в регионы на событийные мероприятия.

Отметим, что также в первую двадцатку недорогих туристических городов попал Орел, где осенний отдых обойдется до 3000 рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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