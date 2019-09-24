2019-09-24T19:37:39+03:00
Общество

В четверг утром в Липецке отключат воду и свет

Электричества не будет с 9 утра, воды – с 10
Лия МУРАДЬЯН
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Свет и воду отключат в четвергСвет и воду отключат в четвергФото: Лия МУРАДЬЯН
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Энергетики предупреждают липчан о плановом отключении воды и электроэнергии в предстоящий четверг, 26 сентября. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воды не будет с 10 до 20.00 на улицах частного сектора: Паровозная, Поселковая, Ударников, Жактовская, Рудничная, Техническая, Рябиновая, Городовикова, Солнечная, Смирнова, Минская и Медицинская. Воду будут подвозить по заявкам жильцов.

Свет отключат в тот же день в 9 утра и до 16.00. Электричества не будет на трех улицах частного сектора: Ново-весовая, Ударников и Техническая.

Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075, 175 и 236-075, 236-175. Напомним, что с 1 октября меняются телефоны диспетчерской ЛГЭКа, новые номера – 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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