В Липецке вор пытался вынести кассовый аппарат из пекарни

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-25T08:54:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке ночной вор вломился в пекарню. Все произошло прошлой ночью, 24 сентября, в 2 часа кто-то выломал из входную пластиковую дверь пекарни и пытался вынесли кассовый аппарат, в котором были 4000 рублей.

Воришку задержали в тот же день сотрудники ДПС и уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался безработный 35-летний мужчина.

Помимо этого в регионе раскрыли еще пять преступлений. Так в городе поймали 21-летнего парня с судимостью, который еще в августе ограбил другого 21-летнего липчанина. Также в Липецке задержали 17-летнего студента, который разукомплектовал чужую машину. А в Лебедяни раскрыли кражу двух мешков картошки, за которые задержали 51-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU