2019-09-25T08:54:58+03:00
Происшествия

В Липецке вор пытался вынести кассовый аппарат из пекарни

В пекарню пробрались ночью, выломав дверь
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В регионе раскрыли кражи и грабежиВ регионе раскрыли кражи и грабежиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке ночной вор вломился в пекарню. Все произошло прошлой ночью, 24 сентября, в 2 часа кто-то выломал из входную пластиковую дверь пекарни и пытался вынесли кассовый аппарат, в котором были 4000 рублей.

Воришку задержали в тот же день сотрудники ДПС и уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался безработный 35-летний мужчина.

Помимо этого в регионе раскрыли еще пять преступлений. Так в городе поймали 21-летнего парня с судимостью, который еще в августе ограбил другого 21-летнего липчанина. Также в Липецке задержали 17-летнего студента, который разукомплектовал чужую машину. А в Лебедяни раскрыли кражу двух мешков картошки, за которые задержали 51-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Присяжные признали виновным липчанина, который убил приятеля и сбросил труп в реку
В Instagram липецкого губернатора эксперты насчитали 24% ботов
Липчанку, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, осудили за мошенничество
Избитая сожителем липчанка вышла из комы и дала показания
У строящейся школы под Липецком загорелся башенный кран
Игорь Артамонов: «Постараемся сделать всё, чтобы зарплаты липчан начали расти»
Отопительный сезон начался в пяти районах области, Липецк на очереди
В Липецке менеджер оборудовал офис под оранжерею с коноплей
Липчане вместо «скорой» звонят спасателям из-за температуры или сердца
Оператор радара под Липецком грубо нарушил правила
Под Липецком женщина на «девятке» сбила 4-летнего мальчика
Ремонт на перекрытой улице изменит маршруты автобусов в Липецке
В четверг утром в Липецке отключат воду и свет
Липецк вошел в топ лучших бюджетных городов России для осенних путешествий
Из-за ремонта дорог в Липецке на два дня перекроют улицу
Сдача новой школы в Липецке за полмиллиарда рублей откладывается еще на год