2019-09-25T09:12:52+03:00
Общество

Ремонт на перекрытой улице изменит маршруты автобусов в Липецке

Также в районе ЛТЗ введут один временный маршрут
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке временно изменятся маршруты автобусовВ Липецке временно изменятся маршруты автобусовФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке из-за ремонта на перекрытой улице изменятся маршруты автобусов. Напомним, разные отрезки улицы Ильича в районе ЛТЗ будут закрывать 25 и 26 сентября с 8 до 20.00. Поэтому автобусы пустят в объезд по временным маршрутам.

Автобусы № 33, 323А и 379 прямо поедут по схеме: улица Жуковского – Краснозаводская – Ленинградская – Ильича – Волгоградская – остановка «Рыночная площадь». Обратно: «Рыночная площадь» – Волгоградская – Студенческая – 3 Сентября.

Автобус №19: Жуковского – Краснозаводская – Ленинградская – Ильича – Волгоградская – Седова – Воронежская – Волгоградская – Студенческая – 3 Сентября.

Кроме этого в эту среду, 25 сентября, в том районе ввели дополнительный маршрут, который пролегает от площади Клименкова к 3 участку через Окружную трассу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобус будет ходить раз в час с перерывом с 11 до 14.00.

Более подробно о схемах движения транспорта можно уточнить по телефону городской диспетчерской службы – 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Присяжные признали виновным липчанина, который убил приятеля и сбросил труп в реку
В Instagram липецкого губернатора эксперты насчитали 24% ботов
Липчанку, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, осудили за мошенничество
Избитая сожителем липчанка вышла из комы и дала показания
У строящейся школы под Липецком загорелся башенный кран
Игорь Артамонов: «Постараемся сделать всё, чтобы зарплаты липчан начали расти»
Отопительный сезон начался в пяти районах области, Липецк на очереди
В Липецке менеджер оборудовал офис под оранжерею с коноплей
Липчане вместо «скорой» звонят спасателям из-за температуры или сердца
Оператор радара под Липецком грубо нарушил правила
Под Липецком женщина на «девятке» сбила 4-летнего мальчика
В Липецке вор пытался вынести кассовый аппарат из пекарни
В четверг утром в Липецке отключат воду и свет
Липецк вошел в топ лучших бюджетных городов России для осенних путешествий
Из-за ремонта дорог в Липецке на два дня перекроют улицу
Сдача новой школы в Липецке за полмиллиарда рублей откладывается еще на год