Ремонт на перекрытой улице изменит маршруты автобусов в Липецке

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-25T09:12:52+03:00

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В Липецке из-за ремонта на перекрытой улице изменятся маршруты автобусов. Напомним, разные отрезки улицы Ильича в районе ЛТЗ будут закрывать 25 и 26 сентября с 8 до 20.00. Поэтому автобусы пустят в объезд по временным маршрутам.

Автобусы № 33, 323А и 379 прямо поедут по схеме: улица Жуковского – Краснозаводская – Ленинградская – Ильича – Волгоградская – остановка «Рыночная площадь». Обратно: «Рыночная площадь» – Волгоградская – Студенческая – 3 Сентября.

Автобус №19: Жуковского – Краснозаводская – Ленинградская – Ильича – Волгоградская – Седова – Воронежская – Волгоградская – Студенческая – 3 Сентября.

Кроме этого в эту среду, 25 сентября, в том районе ввели дополнительный маршрут, который пролегает от площади Клименкова к 3 участку через Окружную трассу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобус будет ходить раз в час с перерывом с 11 до 14.00.

Более подробно о схемах движения транспорта можно уточнить по телефону городской диспетчерской службы – 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU