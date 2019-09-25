2019-09-25T10:03:28+03:00
Общество

Оператор радара под Липецком грубо нарушил правила

Наглый маневр охранника «треноги» сняли на камеру [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области попал в обзор автомобильного регистратора оператор переносного радара, который грубо нарушил ПДД, чем едва не спровоцировал аварию. Запись опубликовали в соцестах.

Оператор радара нарушил ПДД .

Все произошло на трассе в Елецком районе. На записи видно, как водитель белого «Хендая» решает внезапно повернуть влево через две сплошные на оживленной трассе. Ехавшие позади автомобилисты едва успевают остановиться, никак не ожидая столь грубого нарушения ПДД.

Водитель машины с регистратором вычислили наглеца на обратном пути, как выяснилось, нарушитель спешил установить на дроге «треногу», очевидно поэтому и пересек две сплошные. Отметим, что выезд на встречную через сплошную карается лишением прав от 4 до 6 месяцев либо штрафом в 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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