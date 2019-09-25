Липчане вместо «скорой» звонят спасателям из-за температуры или сердца

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-25T10:52:05+03:00

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Липчане стали чаще обращаться к медикам и газовикам через спасателей. По данным городского управления ГО и ЧС, в начале этой недели, с 23 сентября, с номера «112» спасатели переадресовали в скорую 75 звонков. Чаще всего липчане звонили на телефон экстренной помощи, жалуясь на высокую температуру или сердце. Также был один неординарный случай – спасателям позвонили родители 8-летнего мальчика, который вместо таблетки проглотил плоскую батарейку.

Также по данным ведомства участились сигналы в газовую службу – если на прошлой неделе было не больше 2 таких звонков в день, то в понедельник зафиксировали 7.

Кроме этого спасатели трижды за сутки вскрывали двери и дважды переносили людей, которые упали в своей квартире и не могли встать. В ведомстве отметили, что одинокие старики и инвалиды обращаются за помощью все чаще – люди с большим весом теряют равновесие и некому их поднять.

Всего только в понедельник операторы службы «112» приняли от липчан более 600 звонков. По большей части люди звонили на экстренный телефон вместо справочной – пытались узнать адреса поликлиник, отделов полиции или управляющих компаний. В четырех случаях спасатели объясняли, что делать с разбитым градусником.

ИСТОЧНИК KP.RU