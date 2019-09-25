2019-09-25T12:19:18+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Постараемся сделать всё, чтобы зарплаты липчан начали расти»

В регионе с нового года доходы воспитателей детсадов и медсестер увеличатся
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Вопросы повышения заработной платы в Липецкой области рассмотрели участники выездного совещания, которое прошло в Задонске.

Причины низкого уровня заработной платы и меры по его повышению глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с участниками совещания. На него были приглашены представители бизнеса, аграрии, руководители бюджетных организаций.

Предприниматели рассказали о проблемах, которые мешают поднимать заработную плату. Руководитель региона заверил, что власть готова оказать содействие для устранения этих барьеров. Особое внимание Игорь Артамонов уделил налоговым поступлениям в бюджет.

«Мы готовы строить диалог, ждём предложений. Мы ищем способы помочь вам, чтобы вы могли повышать зарплату своим сотрудникам. Но поддерживать будем тех, кто платит налоги и не загрязняет окружающую среду», – заявил Игорь Артамонов, обращаясь к предпринимателям.

Обсуждалось повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. В ближайшее время будет разработана стратегия, направленная на изменение ситуации в лучшую сторону.

«Мы приняли решение о повышении с января 2020 года зарплат работникам дошкольных и медицинских учреждений. В частности, воспитателям и младшему медперсоналу. Ситуация, когда люди получают 10-12 тысяч рублей, должна уйти в прошлое. Также рассмотрим возможность перераспределения субсидий. Постараемся сделать всё, чтобы зарплаты жителей Липецкой области начали расти», – сказал Игорь Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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