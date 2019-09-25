2019-09-25T12:38:13+03:00
Происшествия

У строящейся школы под Липецком загорелся башенный кран

Пожар произошел вечером в городе Усмань
Лия МУРАДЬЯН
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Строительная техника сгорела в УсманиСтроительная техника сгорела в УсманиФото: Скриншот сайта
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Пожар на стройке случился минувшим вечером, 24 сентября, в Усманском районе Липецкой области. Там на строительной площадке недостроенной школы Стрелецкая Слобода загорелась техника. 20-метровый башенный кран загорелся после 19.00.

Огонь вспыхнул на высоте в районе кабины башенного крана. Очевидцы вызвали на место сотрудников МЧС. Пожар удалось благополучно потушить. Люди не пострадали. Из-за чего началось возгорание на стройке и кто виноват, теперь устанавливают эксперты. А фирма подсчитывает сумму убытка от сгоревшей строительной техники.

Напомним, в случае пожара нужно сразу звонить по номеру «112». Также в МЧС Липецкой области постоянно работает телефон доверия: 8 (4742) 22-88-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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