Избитая сожителем липчанка вышла из комы и дала показания

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-25T13:05:52+03:00

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В Липецке вышла из комы избитая сожителем 32-летняя женщина. Напомним, инцидент произошел в начале сентября, когда в городскую больницу привезли сильно избитую женщину. Пациентка с серьезными травмами находилась без сознания. В полиции сразу началась проверка.

Родственники рассказали, что нашли ее в таком состоянии в квартире мужчины, с которым она жила какое-то время. По словам знакомых, сожитель нередко избивал жертву, из-за чего та уходила с ребенком, но каждый раз возвращалась.

К счастью, жизнь пациентки удалось спасти. Накануне женщина пришла в сознание, ее перевели из реанимации в обычную палату, после чего она смогла дать показания.

Как сообщила «КП-Липецк» и.о. начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, в полиции возбудили уголовное дело по 11. статье УК.

– Дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – потерпевшая дала показания, причастность сожителя и тяжесть травм устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU