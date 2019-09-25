2019-09-25T15:40:22+03:00
Происшествия

Присяжные признали виновным липчанина, который убил приятеля и сбросил труп в реку

Убийце дали 8.5 лет колонии особого режима
Лия МУРАДЬЯН
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Присяжные признали убийцу виновнымПрисяжные признали убийцу виновнымФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор жителю Чаплыгина, который в конце зимы убил приятеля. Как выяснили в суде, вечером 28 февраля, будучи в гостях, мужчина поссорился с другим гостем. Убийца схватил нож и ударил знакомого около 10 раз. Затем он вынес труп и выбросил в реку Ягодная Ряса, чтобы скрыть убийство.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, изначально подсудимый во всем сознался, но после изменил показания и все отрицал. Тем не менее обвинителю удалось убить присяжных, которые признали убийцу виновным. Вместе с тем, присяжные посчитали, что он заслуживает снисхождения. В итоге убийце дали 8 лет и 5 месяцев особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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