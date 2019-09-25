Отопительный сезон в Липецке стартует 26 сентября

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-25T16:21:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о начале отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в эту среду, 25 сентября. Отопление начнут подавать в дома липчан с четверга, 26 сентября. Батареи должны стать теплыми в течение 3 дней.

Постановление подписали в соответствии с действующим законодательством - 5 суток подряд среднесуточная температура воздуха в областном центре не превышала +8 градусов. Кстати, в 2018 году отопление дали только 10 октября. А завершился сезон 23 апреля 2019 года.

Напомним, что отопительный сезон уже начался в 5 районах Липецкой области - Данковском, Задонском, Становлянском, Усманском, а также в Ельце. А в детсадах, школах и больницах тепло начали подавать еще в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU