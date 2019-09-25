Криминальная активность наркоманов в Липецке снизилась на треть

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-25T16:42:25+03:00

С начала года в регионе вывели из оборота 12 кг наркотиков

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За полгода в Липецкой области вывели из оборота 12 килограммов наркотиков, такие данные озвучили на заседании областной антинаркотической комиссии. Всего за 6 месяцев в регионе выявили 344 наркопреступления, 233 из них – тяжкие и особо тяжкие, сообщил в своем докладе врио начальника УНК УМВД по региону Сергей Алехин.

С начала года сотрудникам полиции удалось предотвратить 325 случаев продажи наркотиков – это 94.5% от общего числа преступлений. В этом году полиция провела 11 значительных (по классификации ООН) изъятий наркотиков.

Также в регионе расследовали 5 уголовных дел по «отмыванию» преступных денег. В результате этой работы в Липецкой области на треть сократилась криминальная активность наркоманов.

ИСТОЧНИК KP.RU