В селе под Липецком на 2 месяца ввели карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-25T17:08:40+03:00

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Под Липецком в селе Ленино объявили карантин по бешенству. Соответствующее Постановление подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Согласно документу, карантин установили в границах улицы Ленина на 2 месяца. То есть до 16 ноября этого года. Эпизоотическим очагом по бешенству животных объявлена территория личного подворья дома №32 по той же улице. Управлению ветеринарии Липецкой области поручено провести противоэпизоотические мероприятия по предупреждению распространения бешенства на территории села.

Напомним, что во время карантина на территории неблагополучного пункта запрещается торговать животными, ввозить или вывозить их за пределы указанной территории. Также нельзя заниматься выводком и натаской собак.

ИСТОЧНИК KP.RU