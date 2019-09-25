2019-09-25T17:50:19+03:00
Общество

В четверг в Липецке изменятся схемы движения автобусов в районе ЛТЗ

Там продолжаются ремонтные работы на улице Ильича
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в районе Тракторостроителей в эту среду, 25 сентября, перекрыли улицу Ильича. Проезд для транспорта также будет закрыт в четверг, 26 сентября. Из-за этого в работу городского пассажирского транспорта вносятся изменения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, автобусы №33, 323А и 379 в направлении 3 участка ЛТЗ поедут по схеме: ".. - улица Жуковского - Краснозаводская - Ленинградская - Коммунистическая - Волгоградская - Ильича - 3 участок ЛТЗ". В обратном направлении транспорт проследует по маршруту: "3 участок - улица Ильича - Волгоградская - Студенческая - 3 Сентября - Краснозаводская - далее".

Автобусы №19 проследуют по схеме: ".. - улица Жуковского - Краснозаводская - Ленинградская - Коммунистическая - Волгоградская - Ильича - 3 участок - Ильича - Волгоградская - Седова - Воронежская - Волгоградская - Студенческая - 3 Сентября - Краснозаводская - далее по привычному маршруту".

Напоминаем, что информацию об изменениях в работе липецких автобусов можно уточнить у диспетчера по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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