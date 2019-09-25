В четверг в Липецке туман, а ночью до 4 градусов мороза

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-25T18:54:57+03:00

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В четверг, 26 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром местами туман. В темное время суток от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Днем в регионе столбик термометра поднимется до +15 градусов. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Атмосфернео давление без существенных изменений - 750 мм рт.ст.

В пятницу, 27 сентября, в Липецке облачно. Ночью пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит 8 градусов выше ноля. Днем, по информации синоптиков, максимум прогреется до 12 градусов тепла. В светлое время суток в областном центре без осадков. Ветер западный 6-8 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU