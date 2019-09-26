На трассе «Дон» под Липецком ВАЗ въехал в столб – водитель погиб

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-26T09:20:23+03:00

За сутки на дорогах в трех авариях пострадали три человека и один погиб

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По данным ГИБДД региона, за сутки на дорогах Липецкой области произошло 3 ДТП с пострадавшими, в которых три человека получили травму и один погиб.

Трагическая авария произошла в среду днем, 25 сентября, на трассе «Дон» в Хлевенском районе Липецкой области. Около 14.00 не справился с управлением 50-летний водитель ВАЗ-2112. Машина вылетела с трассы и въехала в столб. Водитель скончался на месте аварии.

Чуть позже, около 16.00, на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку столкнулись «Форд» с 66-летним водителем и «Киа», за рулем которой было 43-летний мужчина. В этом ДТП пострадали водитель первой иномарки и 34-летняя пассажирка «Кии».

Еще одна авария на трассе «Дон» произошла в Становлянском районе в 17.30. Там не справился с управлением 31-летний водитель «Шевроле». Иномарка съехала в кювет и перевернулась, пострадала 33-летняя пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU