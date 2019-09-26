В Липецке взрослый мужчина украл у ребенка телефон

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-26T09:36:41+03:00

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В Липецке раскрыли кражу сотового телефона, которая произошла еще в июне этого года. Тогда у 13-летней школьницы кто-то украл смартфон, когда девочка была у пруда на улице Известковой. Спустя полгода негодяя вычислили. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 31-летний гражданин.

Также за сутки в области раскрыли две кражи денег с банковских карт. Так в Данкове у 31-летней женщины кто-то украл из квартиры банковскую карту, с которой позже сняли 9500 рублей. Подозреваемой оказалась 27-летняя жительница Становлянского района. Известно, что барышня нигде не работает и имеет судимости.

В самом Липецке 37-летний мужчина потерял карту в спорт-баре. Позже с его счета пропали 9160 рублей. Как выяснилось, нашел чужую карту и снял деньги 41-летний судимый липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU