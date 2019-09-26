На НЛМК впервые соревновались водители самосвалов БелАЗ

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-26T10:02:07+03:00

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За звание лучшего по профессии боролись 64 специалиста со стажем работы на самосвале не менее года, не имеющие нарушений правил дорожного движения и требований трудовой дисциплины. Испытания начались с проверки знаний последовательности технологических операций водителя, после чего лучшие из конкурсантов были допущены до следующего этапа – тестирования на знание правил дорожного движения. На заключительном этапе 9 финалистов соревновались в скоростном маневрировании на 45-ти тонном карьерном самосвале.

В результате напряженной борьбы успешнее остальных с заданиями конкурса справился Алексей Акименко. Победителя и призеров наградили дипломами и денежными премиями.

В 2019 году на НЛМК пройдет 36 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 31 - по основным рабочим специальностям. В этом году также продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU