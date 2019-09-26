В Липецке полиция спасла мужчину от буйной жены с ножом

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-26T10:25:05+03:00

Еще на одна жертва едва не пострадала от дебошира с топором

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В Липецке жертвой домашнего насилия стал взрослый мужчина. Инцидент произошел на прошлых выходных, 22 сентября. В дежурную часть городского отдела полиции №2 позвонил напуганный 58-летний мужчина. Липчанин рассказал, что его жена ведет себя буйно, схватила нож и грозится убить. На помочь примчался участковый уполномоченный, он задержал буйную даму и доставил от отдел.

На следующий день с аналогичной просьбой в полицию обратилась 41-летняя женщина. Ей угрожал топором 57-летний сожитель. На место также оперативно прибыли сотрудники полиции, отобрали топор и увезли дебошира в отдел.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по обоим фактам возбудили уголовные дела по 119 статье УК – угроза убийством. Буйной женщине с ножом и дебоширу с топором грозит по 2 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU