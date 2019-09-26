Осталось 3 дня до полного начала отопительного сезона в Липецке

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-26T12:23:00+03:00

Когда в дома дадут тепло, можно узнать по графику

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В Липецке стартовал отопительный сезон. Соответствующее постановление подписала глава города Евгения Уваркина. С этого четверга, 26 сентября, в дома липчан начнут подавать тепло.

По информации пресс-службы мэрии, раздача тепла будет производиться в три дня. То есть батареи в квартирах горожан должны потеплеть в четверг, пятницу или в субботу. Когда именно дадут отопление, можно посмотреть на графике – здесь.

Кстати, в течение месяца снабжающие и сетевые компании будут выполнять наладку гидравлического режима по зимнему варианту. Они проведут корректировку и регулировку систем, чтобы в холодный период не возникло проблем.

В случае проблем заявки направлять в единую аварийную службу по телефону 8-800-450-48-48. Также можно обратиться в обслуживающую МКД – номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья. Либо в «Квадру» по номеру 30-69-25 или «ЛГЭК» - 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU