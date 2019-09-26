В среду в Липецке массово исчезали машины

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-26T13:13:02+03:00

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В минувшую среду, 25 сентября, многих липецких автовладельцев ждал неприятный сюрприз. Подходя к месту, где они оставили свой транспорт, машин не оказалось. Липчане начали массово звонить на единый номер вызова экстренных служб «112», чтобы отыскать автомобили.

Как сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС Липецка, операторы связывали заявителя с полицией. Тогда выяснялось, что машины отвезли на штрафстоянку. Причина тому – нарушение правил парковки.

Как раз тем утром в региональной администрации состоялось рабочее совещание по теме парковок. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от профильных ведомств принимать самые жесткие меры к нарушителям. А также поручил городским властям подумать, где можно организовать парковки по приемлемой стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU