2019-09-26T16:14:52+03:00
Общество

Свалка, которую просят закрыть жители Сырского Рудника, останется

Речь идет о единственном в Липецке полигоне для захоронения мусора
Юлия КЛЮЕВА
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Свалка, которую просят закрыть жители Сырского Рудника, останетсяСвалка, которую просят закрыть жители Сырского Рудника, останетсяФото: Липецкий городской совет депутатов
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В этот четверг, 26 сентября, депутаты горсовета провели выездное заседание комиссии по ЖКХ на территории АО «ЭкоПром-Липецк». Парламентарии увидели, как работает единственная станция по сортировке и переработке твердых бытовых отходов в областном центре.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутатов познакомили с полным циклом работы завода - от весовой площадки до места, где находится отсортированный мусор. Так, из 100 кг ТБО 12 идет на вторичную переработку. В эти отходы входит бумага, пластик, металл, стекло, жестяные банки и полиэтилен. Из последнего на станции производят гранулы ПВД, необходимые в строительстве.

Парламентариев заинтересовал полигон, куда вывозят отходы, которые нельзя переработать. Он находится рядом с предприятием. Кстати, эту свалку давно просят закрыть жители Сырского Рудника. Однако, пока этого не произойдет. По словам директора организации, это единственное место для захоронения мусора. Другого нет.

Первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров отметил, что мусорная реформа должна изменить сознание людей. Липчане должны сами сортировать отходы – стекло к стеклу, отдельно пластик, пищевые отходы. А пока это делают здесь, на заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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