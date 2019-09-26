2019-09-26T16:38:25+03:00
Происшествия

В Липецке вооруженный разбойник в маске запер продавцов супермаркета в подсобке

Парень пошел на разбой ради продуктов, алкоголя и сигарет
Лия МУРАДЬЯН
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Разбойник загнал весь персонал в подсобкуРазбойник загнал весь персонал в подсобкуФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Липецке «по горячим следам» раскрыли вооруженное ограбление супермаркета. Все случилось ночью 23 сентября в магазине на улице Шуминского. В торговый зал неожиданно ворвался мужчина в маске и с пистолетом. Грабитель собрал всех перепуганных сотрудников, загнал в подсобное помещение и запер.

Парню грозит 10 лет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Парню грозит 10 летФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Оставшись один, разбойник сгреб прилавков продукты, алкоголь и сигареты, и сбежал. Выбравшись из заточения, продавцы вызвали полицию, которая оперативно вышла на след налетчика, несмотря на то, что тот был в маске.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, задержанным оказался 27-летний ранее судимый житель Данковского района. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК – разбой. Парень уже во всем сознался и теперь находится под стражей. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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