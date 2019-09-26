В пятницу в Липецке изменятся маршруты автобусов №33 и №325

СЕГОДНЯ 17:21 2019-09-26T17:21:30+03:00

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В субботу, 28 сентября, в Липецке изменятся маршруты некоторых автобусов. Это произойдет из-за обследования путепровода «Западный». Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы стартуют в 10 часов утра. С этого времени автобусы №33 и 325 будут ездить лишь до остановки «АЗТП». А движение трамваев №5 и №5А приостановят. Ориентировочно, работы должны закончиться к 13.00. Кстати, автомобилисты тоже не смогут проехать по путепроводу во время обследования.

В этот период район Тракторостроителей будут обслуживать маршруты №1т, 12т, 19, 323, 323А, 378, 379, а также трамвай №1. При этом от ЛТЗ до НЛМК и обратно можно будет доехать, сделав 1 пересадку. Всю необходимую информацию можно получить в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU