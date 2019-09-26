В Липецке начался суд над мужчиной, с чьего балкона упала ледяная глыба, убившая пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:12 2019-09-26T18:14:10+03:00

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В Липецке начался суд над мужчиной, с балкона которого упала ледяная глыба, убившую пенсионерку. Уголовное дело рассматривают в Октябрьском районном суде. 46-летнего липчанина обвиняют в причинении смерти по неосторожности – ч.1 ст.109 УК РФ.

Напомним, трагедия произошла в феврале этого года. С дома №94 по улице Депутатской на 79-летнюю пенсионерку упала огромная сосулька. Женщина скончалась на следующий день в больнице от полученных травм.

Следствие установило, что глыба сорвалась с козырька балкона 5 этажа. А также, что металлический козырек установили без соответствующих разрешений. Это сделали прежние хозяева квартиры. Нынешнего владельца управляющая компания просила демонтировать конструкцию и очищать козырек от наледи. Но он этого не сделал.

Липчанину грозит до 2 лет исправительных работ, либо ограничение свободы до 2 лет, либо до 2 лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU