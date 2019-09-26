В пятницу в Липецке до +15 градусов и дожди

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-26T18:28:00+03:00

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В пятницу, 27 сентября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью пройдет дождь. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла.

Днем в регионе местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 15 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 749 мм рт.ст.

В субботу, 28 сентября, дожди немного стихнут. В темное время суток до +5 градусов. Днем около 12 градусов со знаком плюс. Утром ненадолго выглянет солнце. Во второй половине дня синоптики обещают небольшой дождь. Ветер переменных направлений 5-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU