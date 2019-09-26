В пятницу 15 улиц Липецка останутся без света, 7 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-26T19:03:12+03:00

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В пятницу, 27 сентября, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители домов по улицам Индустриальная, Сырская, Буденного, Перова, 2а; Гусева, Железнякова, Селекционная, Лебедянская, Пугачева, Совхозная, Боевой проезд, 1; Бородинская, Стасова, Пожарского. С 10 утра до 2 часов дня свет отключат в домах №15/1 и 15/2 по улице Звездная.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улица Механизаторов, 19, 19а, 19б; Полярная, Садовая, Смоленская, Сенная, Буденного, переулок Рядовой.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU