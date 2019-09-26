2019-09-26T19:03:12+03:00
Общество

В пятницу 15 улиц Липецка останутся без света, 7 - без холодной воды

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке вновь отключат свет и водуВ Липецке вновь отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 сентября, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители домов по улицам Индустриальная, Сырская, Буденного, Перова, 2а; Гусева, Железнякова, Селекционная, Лебедянская, Пугачева, Совхозная, Боевой проезд, 1; Бородинская, Стасова, Пожарского. С 10 утра до 2 часов дня свет отключат в домах №15/1 и 15/2 по улице Звездная.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улица Механизаторов, 19, 19а, 19б; Полярная, Садовая, Смоленская, Сенная, Буденного, переулок Рядовой.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пятницу в Липецке до +15 градусов и дожди
В Липецке начался суд над мужчиной, с чьего балкона упала ледяная глыба, убившая пенсионерку
В пятницу в Липецке изменятся маршруты автобусов №33 и №325
Депутаты утвердили первого заместителя губернатора Липецкой области
В Липецке вооруженный разбойник в маске запер продавцов супермаркета в подсобке
Свалка, которую просят закрыть жители Сырского Рудника, останется
Группа НЛМК поставила 5 млн тонн стали для производства труб большого диаметра
В среду в Липецке массово исчезали машины
Осталось 3 дня до полного начала отопительного сезона в Липецке
В ДТП со стрельбой в Липецке пострадали водитель и пассажир мотоцикла
В Липецке полиция спасла мужчину от буйной жены с ножом
В Липецке сняли с постамента памятник трактору в районе ЛТЗ
На НЛМК впервые соревновались водители самосвалов БелАЗ
В Липецке взрослый мужчина украл у ребенка телефон
Игорь Артамонов: «Нарушителей правил парковки будем жестко наказывать»
На трассе «Дон» под Липецком ВАЗ въехал в столб – водитель погиб
В четверг в Липецке 11 улиц останутся без света, 31 - без воды
В четверг в Липецке туман, а ночью до 4 градусов мороза
В четверг в Липецке изменятся схемы движения автобусов в районе ЛТЗ