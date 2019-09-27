В Липецке 14-летний школьник попался на краже в магазине

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-27T08:55:57+03:00

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За прошедшие сутки липецкие правоохранители раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Так, 25 сентября в отдел полиции Липецка обратился 31-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что у него украли 4 колеса. Злодей похитил их из подвального помещения дома по улице Гагарина. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудникам органом удалось установить личность вора. Они задержали неработающего 21-летнего липчанина.

16 сентября за помощью в полицию пришел представитель магазина, что располагается по улице Вермишева областного центра. По его словам из торгового зала неизвестный украл товарно-материальные ценности. Выяснилось, что на преступление пошел несовершеннолетний подросто - 14-летний учащийся школы.

ИСТОЧНИК KP.RU