Липецкие парламентарии обсудили развитие внутреннего туризма и профилактику девиантного поведения у детей
В Елецком районе прошло выездное заседание комитета облсовета по законодательству и Совета представительных органов
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Срабатывать на опережение
Защита интересов детей всегда на контроле у депутатов облсовета. На выездном заседании депутаты обсудили проблемы, связанные с ранним выявлением, предупреждением и коррекцией девиантного поведения детей и подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU