2019-09-27T10:05:40+03:00
Общество

Липецкие парламентарии обсудили развитие внутреннего туризма и профилактику девиантного поведения у детей

В Елецком районе прошло выездное заседание комитета облсовета по законодательству и Совета представительных органов
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Срабатывать на опережение

Защита интересов детей всегда на контроле у депутатов облсовета. На выездном заседании депутаты обсудили проблемы, связанные с ранним выявлением, предупреждением и коррекцией девиантного поведения детей и подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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