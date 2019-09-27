Под Липецком столкнулись 2 большегруза и "Рено": есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-27T10:58:48+03:00

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В минувший четверг, 26 сентября, на трассе Орел-Тамбов в Измалковском районе произошло тройное столкновение. "Скания" врезался в "Рено", а затем в грузовик "Вольво". Пострадал 35-летний водитель последнего грузовика. Медики оказали ему помощь и отпустили. А 2 пассажиров легковушки с травмами госпитализировали.

В тот же день в Ельце на улице Задонской сбили человека. 52-летний водитель "ВАЗ-2108" наехал на 72-летнюю пенсионерку вне пешеходного перехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, старушку с трамвами госпитализировали.

Ночью в Липецке на улице Космонавтов 27-летний водитель за рулем "Лады-Весты" сбил 51-летнего мужчину. Пешехода с травмами доставили в больницу.

Напомним, за прошедшие сутки автоинспекторы выявили в регионе 1 326 нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД просят липчан соблюдать правила, ведь от этого зависят жизнь и здоровье участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU