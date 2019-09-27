2019-09-27T11:19:19+03:00
Общество

Памятник трактору в районе ЛТЗ покрасят в синий цвет

Именно таким был первоначальный вид машины, которую выпускали в Липецке [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Легендарный липецкий трактор поменяет цветЛегендарный липецкий трактор поменяет цветФото: Липецкий городской совет депутатов
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В прошедший четверг, 26 сентября, главный символ поселка ЛТЗ - легендарный трактор Т-38М отправили на реставрацию. Инициаторы ремонта памятника - депутат Липецкого горсовета Игорь Крутских и местные жители.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, трактор покрасят, установят антивандальные окна. Также специалисты проверят надежность постамента. По словам Игоря Крутских, первоначальный вид липецкой машины был сине-голубым. Об этом говорится в документах, хранящихся в музее. Скорее всего, после ремонта трактор станет синего цвета.

Напомним, модель гусеничного тарктора Т38М выпускали на липецком заводе серийно с 1962 по 1973 года. А памятник в районе ЛТЗ открыли в 1975 году. Причем его реставрировали лишь раз - в 2007 году.

Памятник трактору в районе ЛТЗ покрасят в синий цвет.Видео: пресс-служба Липецкого горсовета

ИСТОЧНИК KP.RU

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