СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-27T11:19:19+03:00

Именно таким был первоначальный вид машины, которую выпускали в Липецке [видео]

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В прошедший четверг, 26 сентября, главный символ поселка ЛТЗ - легендарный трактор Т-38М отправили на реставрацию. Инициаторы ремонта памятника - депутат Липецкого горсовета Игорь Крутских и местные жители.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, трактор покрасят, установят антивандальные окна. Также специалисты проверят надежность постамента. По словам Игоря Крутских, первоначальный вид липецкой машины был сине-голубым. Об этом говорится в документах, хранящихся в музее. Скорее всего, после ремонта трактор станет синего цвета.

Напомним, модель гусеничного тарктора Т38М выпускали на липецком заводе серийно с 1962 по 1973 года. А памятник в районе ЛТЗ открыли в 1975 году. Причем его реставрировали лишь раз - в 2007 году.

Памятник трактору в районе ЛТЗ покрасят в синий цвет.Видео: пресс-служба Липецкого горсовета

ИСТОЧНИК KP.RU