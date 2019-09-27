СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-27T12:19:08+03:00

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Очередное нарушение правил дорожного движения в Липецке попало в объектив видеорегистратора. Автор ролика ехал по улице Гагарина в сторону Сокола. Перед ним - автомобиль "Хендай". Перед светофором у остановки "Быханов сад" водители дружно остановились.

А дальше уже не все автомобилисты решили послушаться сигнальный столб. У пешеходного перехода возле главного входа в парк водитель "Хендай" грубо нарушил ПДД. Он не стал останавливаться перед светофором, хотя на табло красным горело еще 8 секунд.

Автомобилист как ни в чем не бывало поехал дальше. К счастью, в этот момент пешеход уже почти успел перейти дорогу, иначе аварии было бы не избежать. Видео этого момента разместили в соцсетях.

В Липецке "Хендай" пролетел на красный в районе Быханова сада.

ИСТОЧНИК KP.RU