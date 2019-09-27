2019-09-27T14:39:31+03:00
Общество

Врачи дефицитных для региона специальностей получат по миллиону, а сельским депутатам не надо будет отчитываться о доходах

Липецкие парламентарии внесли поправки в областные Законы
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Получившие выплаты обязаны отработать пять лет

На очередной 29 сессии депутаты областного Совета утвердили изменения в «Закон о мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб». С законодательной инициативой выступил глава региона Игорь Артамонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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